Законопроект о борьбе с «резиновыми квартирами» вновь внесен в Госдуму

«По адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает, при условии, что количество иностранных граждан или (и) иных лиц, имеющих право на регистрацию по месту жительства или (и) учтенных по месту пребывания не больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения, предоставленного собственником в пользование иностранным гражданам», — сказано в проекте закона.