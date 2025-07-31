Законопроект о борьбе с «резиновыми квартирами» вновь внесен в Госдуму

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Госдуму снова внесён законопроект, которым предлагается установить на уровне шести квадратных метров на человека минимальную площадь для регистрации иностранных граждан по месту жительства, теперь при расчете также предлагается учитывать и прописанных хозяев квартиры, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Проект в Госдуму внесли депутат ГД Алексей Куринный и сенатор Совфеда Айрат Гибатдинов.
«По адресу жилого помещения, не являющегося его местом жительства, в котором иностранный гражданин фактически проживает, при условии, что количество иностранных граждан или (и) иных лиц, имеющих право на регистрацию по месту жительства или (и) учтенных по месту пребывания не больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади помещения, предоставленного собственником в пользование иностранным гражданам», — сказано в проекте закона.
Авторы проекта объясняют, что нередко возникают ситуации, при которых собственники жилых помещений заключают притворные договоры с иностранными гражданами или лицами без гражданства, «не порождающие фактического пользования жилым помещением иностранными гражданами и лицами без гражданства с целью оказания услуг по мнимому соблюдению миграционного законодательства, тем самым, нанося ущерб задачам миграционного контроля».
«Надо учитывать проживающих жильцов, то есть в том числе и хозяев, прописанных… Не только иностранцев, но и самих хозяев, кто в этом месте прописан, при расчете шести квадратных метров», — сказал Куринный РИА Новости.