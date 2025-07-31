Выявлены качества личности, влияющие на успехи школьников из разных стран

При этом ученые также обнаружили, что имущественное и социальное положение семьи во всех изученных странах также существенным образом влияло на успехи школьников — этот показатель обуславливал почти 20% различий между уровнем успеваемости участвовавших в исследовании детей и подростков. В частности, дети из семей с низким уровнем дохода на 10,7% и 12,5% реже попадали в число лучших учеников с учетом или без учета психологических факторов.