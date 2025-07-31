Ушел из жизни основатель новосибирского бизнес-сообщества Алексей Потапов

В новосибирском бизнес-сообществе трагическое известие: внезапно скончался Алексей Потапов, возглавлявший консалтинговую группу. Смерть настигла его во время семейного отдыха в Киргизии.
Основатель VIP-клуба, известный бизнес-консультант и руководитель консалтинговой фирмы, Алексей Потапов ушел из жизни в среду, 30 июля. До своего 58-летия он не дожил всего несколько дней — 2 августа ему должно было исполниться 58 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. В настоящее время семья занимается организацией транспортировки тела на родину.
VIP-club, созданный Алексеем Потаповым вместе с его супругой Еленой, успешно функционирует на протяжении трех десятилетий. Клуб объединяет влиятельных представителей различных сфер: бизнеса, политики, науки, государственного управления, общественной деятельности, спорта, культуры и силовых структур.
Весть о кончине Алексея Потапова вызвала глубокую скорбь в политических и деловых кругах. Знакомые и коллеги выражают искренние соболезнования его родным и близким. Виктор Толоконский, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, а также бывший полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе, подчеркнул в разговоре с «Континентом Сибирь», что Алексей Потапов был для него образцом жизнелюбия, оптимизма и преданности своей стране и людям.
«Алексей объединил в своем клубе сотни людей разных профессий, возрастов и взглядов, стремясь укрепить нравственные и духовные ценности, а также повысить личную ответственность каждого за происходящее вокруг. Его уход — это большая потеря, нам будет очень не хватать его энергии и позитива. Мои глубочайшие соболезнования супруге, детям, друзьям и всем, кто знал Алексея», — поделился Виктор Толоконский.