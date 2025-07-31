Ушел из жизни основатель новосибирского бизнес-сообщества Алексей Потапов

Весть о кончине Алексея Потапова вызвала глубокую скорбь в политических и деловых кругах. Знакомые и коллеги выражают искренние соболезнования его родным и близким. Виктор Толоконский, экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, а также бывший полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе, подчеркнул в разговоре с «Континентом Сибирь», что Алексей Потапов был для него образцом жизнелюбия, оптимизма и преданности своей стране и людям.