День железнодорожника 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями, а также история праздника

Тут важно отметить, что в то время в Советском Союзе проводилась индустриализация, которая требовала мобилизации трудовых ресурсов. В связи с чем с 1929-го по 1940-й годы в СССР вводилась 6-дневная рабочая неделя. С тех самых пор многое поменялось — в том числе и количество выходных, а вот традиция праздновать День железнодорожника в первое воскресенье августа осталась.