День железнодорожника 2025: красивые картинки и открытки с поздравлениями, а также история праздника

Не забудьте поздравить с праздником своих родных, друзей и коллег, и отправить им открытку с поздравлением 3 августа. О том, как это сделать, кого стоит поздравлять, а также об истории праздника — читайте в нашей статье.
День железнодорожника — это профессиональный праздник работников железных дорог, который отмечается в многих странах бывшего СНГ. В России, Беларуси, Армении, Молдавии, Узбекистане и Киргизии он празднуется каждое первое воскресенье августа. В этом году праздник попадает на 3-е число последнего летнего месяца. Расскажем об истории Дня железнодорожника, а также — как и кого с ним поздравляют.
История праздника.
28 июня 1896 года, а по новому стилю — 10 июля, министром путей сообщения Российской Империи князем Михаилом Хилковым был подписан указ об установлении Дня железнодорожника. До 1917 года праздник отмечался 25 июня (по старому стилю — ред.) — в день рождения императора Николая I, поскольку при нем в России в 1837 году была построена первая прогулочная железная дорога, связавшая Павловск, Царское село и Санкт-Петербург.
Традицию прервали большевики, пришедшие к власти. Почти 20-летний перерыв в праздновании профессионального дня был связан с отменой царских праздников после Октябрьской революции. В 1936-м Сталин вернул эту традицию. И День железнодорожника перенесли на 30-е июля. Но спустя 4 года глава государства перенес праздник на первый выходной августа — первое воскресенье месяца.
Тут важно отметить, что в то время в Советском Союзе проводилась индустриализация, которая требовала мобилизации трудовых ресурсов. В связи с чем с 1929-го по 1940-й годы в СССР вводилась 6-дневная рабочая неделя. С тех самых пор многое поменялось — в том числе и количество выходных, а вот традиция праздновать День железнодорожника в первое воскресенье августа осталась.
Красивые картинки и открытки с поздравлениями в честь Дня железнодорожника.
Мы с вами живем в уникальное время: любое расстояние преодолевается за доли секунды. Благодаря современным технологиям можно не только заказывать товары и продукты онлайн, но и уделять внимание своим близким: поздравлять с праздниками, отправлять приятные слова. Особенно это важно, когда вас разделяют большие расстояния. Типичная история для работников железных дорог, кстати.
Как их поздравить с профессиональным праздником? Подарите им красивую картинку с подписью или открытку с поздравлением. Их можно совершенно бесплатно скачать на этой странице и отправить своим родным, друзьям и коллегам с помощью мессенджеров, таких как WhatsApp или Telegram, а также, используя другие соцсети, например, Вконтакте или Одноклассники.
Кого поздравлять в День железнодорожника?
Каждое третье воскресенье августа поздравления обычно принимают все те, кто занимается обслуживанием железных дорог: машинисты, монтеры, ремонтники, сотрудники ж/д вокзалов, депо и метро. И не только. Приятных слов и презентов в этот день заслуживает и административный персонал ж/д транспорта, и преподаватели вместе со студентами профильных учебных учреждений.
Главное помнить, что самое важное в праздник — не какой-то конкретный, ощутимый подарок, а простое человеческое внимание!
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