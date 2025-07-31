«В любом трудовом коллективе надо спросить: “Готовы к этому?” Лукашенко назвал белорусам альтернативу приезду трудовых мигрантов

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусам альтернативу приезду трудовых мигрантов, пишет БелТА.
Так, белорусский президент вновь высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь. Но при этом сказал, что белорусы могут воспользоваться альтернативой.
Глава республики напомнил, что в вопросе трудовой миграции альтернатива может быть в том, чтобы силами самих белорусов увеличить производительность труда в три раза для успешного конкурирования на соседних рынках.
Лукашенко сказал, что так в каждом коллективе следует задать вопрос о повышении производительности.
— В любом трудовом коллективе надо спросить: «Готовы к этому?» Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо — приглашайте, — высказался он.
При этом белорусский лидер отметил, что трудовым мигрантам должны быть гарантированы безопасность и равные права при единственном требовании — «трудиться, давать результат».
А недавно чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси.
Еще президент заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС.
И также глава республики заявил про раскол в ЕС и его опасность для Беларуси.