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«В любом трудовом коллективе надо спросить: “Готовы к этому?” Лукашенко назвал белорусам альтернативу приезду трудовых мигрантов

Лукашенко назвал белорусам альтернативу приезду трудовых мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал белорусам альтернативу приезду трудовых мигрантов, пишет БелТА.

Так, белорусский президент вновь высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь. Но при этом сказал, что белорусы могут воспользоваться альтернативой.

Глава республики напомнил, что в вопросе трудовой миграции альтернатива может быть в том, чтобы силами самих белорусов увеличить производительность труда в три раза для успешного конкурирования на соседних рынках.

Лукашенко сказал, что так в каждом коллективе следует задать вопрос о повышении производительности.

— В любом трудовом коллективе надо спросить: «Готовы к этому?» Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо — приглашайте, — высказался он.

При этом белорусский лидер отметил, что трудовым мигрантам должны быть гарантированы безопасность и равные права при единственном требовании — «трудиться, давать результат».

А недавно чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси.

Еще президент заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС.

И также глава республики заявил про раскол в ЕС и его опасность для Беларуси.

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