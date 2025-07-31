Специалист рассказала, кому нельзя прыгать с парашютом

Прыжки с парашютом опасны для людей, кто болеет сахарным диабетом и имеет проблемы с почками. Поэтому парашютистам заранее измеряют давление и уточняют о наличии противопоказаний. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Кристина Заплавнова.
— К противопоказаниям также относятся: травмы головного мозга, заболевания опорно-двигательного аппарата, хронические сердечно-сосудистые и легочные болезни, а также смены артериального давления, — пояснили врач Заплавнова.
Не рекомендуется испытывать экстремальный вид спорта тем, кто страдает обмороками и судорогами, чей вес меньше 45 килограммов или больше 90. А за сутки нельзя пить алкоголь.
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