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Специалист рассказала, кому нельзя прыгать с парашютом

Терапевт Заплавнова: прыгать с парашютом нельзя при диабете и больных почках.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прыжки с парашютом опасны для людей, кто болеет сахарным диабетом и имеет проблемы с почками. Поэтому парашютистам заранее измеряют давление и уточняют о наличии противопоказаний. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Кристина Заплавнова.

— К противопоказаниям также относятся: травмы головного мозга, заболевания опорно-двигательного аппарата, хронические сердечно-сосудистые и легочные болезни, а также смены артериального давления, — пояснили врач Заплавнова.

Не рекомендуется испытывать экстремальный вид спорта тем, кто страдает обмороками и судорогами, чей вес меньше 45 килограммов или больше 90. А за сутки нельзя пить алкоголь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово пройдут соревнования по спортивной ловле рыбы.