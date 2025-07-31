Парковку возле парка Победы в Уфе перекроют на четыре часа

В субботу, 2 августа, в Уфе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск. Главные торжества, как сообщает пресс-служба городской администрации, пройдут в парке «Патриот».
Также состоятся возложения цветов:
— в 10:00 — в парке Победы;
— в 11:30 — в парке «Волна».
Мэрия предупреждает: в связи с проведением мероприятий парковка по улице Комарова возле парка Победы будет закрыта с 08:00 до 12:00.
— Рекомендуем выбирать иные места стоянки автотранспорта, — заявили власти.
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