Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парковку возле парка Победы в Уфе перекроют на четыре часа

В Уфе из-за дня ВДВ перекроют парковку у парка Победы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 2 августа, в Уфе пройдут праздничные мероприятия, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск. Главные торжества, как сообщает пресс-служба городской администрации, пройдут в парке «Патриот».

Также состоятся возложения цветов:

— в 10:00 — в парке Победы;

— в 11:30 — в парке «Волна».

Мэрия предупреждает: в связи с проведением мероприятий парковка по улице Комарова возле парка Победы будет закрыта с 08:00 до 12:00.

— Рекомендуем выбирать иные места стоянки автотранспорта, — заявили власти.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.