Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На двух участках дорог в Ростове введут запрет на остановку транспорта

В августе в Ростове введут новые ограничения для водителей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Без источника

С 23 августа 2025 года на двух улицах Ростова-на-Дону введут запрет на парковку и остановку транспорта. Об этом водителей предупреждают в городском департаменте автодорог.

Изменения коснутся участка улицы Козлова от переулка Островского до проспекта Буденновского с южной стороны дороги, а также участка улицы Нансена между домами № 81 и 83, с северной и южной стороны.

Ограничения введут для улучшения пропускной способности дорог и повышения безопасности движения. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и парковку.

Подпишись на нас в Telegram.