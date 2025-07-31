На двух участках дорог в Ростове введут запрет на остановку транспорта

С 23 августа 2025 года на двух улицах Ростова-на-Дону введут запрет на парковку и остановку транспорта. Об этом водителей предупреждают в городском департаменте автодорог.
Изменения коснутся участка улицы Козлова от переулка Островского до проспекта Буденновского с южной стороны дороги, а также участка улицы Нансена между домами № 81 и 83, с северной и южной стороны.
Ограничения введут для улучшения пропускной способности дорог и повышения безопасности движения. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и парковку.
Подпишись на нас в Telegram.