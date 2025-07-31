В Перми раскрыта серия краж велосипедов

В Перми полицейские задержали ранее судимого и нигде не работающего 34-летнего жителя Краснокамска. Мужчину подозревают в серии краж велосипедов, совершенных в Перми, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Правоохранители установили, что краснокамец тайно похищал, преимущественно по ночам, двухколесные транспортные средств из подъездов многоквартирных домов или с велопарковок на придомовых территориях. Стоимость велосипедов варьировалась от 10 тысяч рублей и свыше 30 тысяч. В одном из эпизодов изобличить предполагаемого виновника помогли записи с камер видеонаблюдения.
По фактам краж возбуждены уголовные дела. Злоумышленник помещен под арест. Расследование продолжается.