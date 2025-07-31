В Перми раскрыта серия краж велосипедов

Правоохранители установили, что краснокамец тайно похищал, преимущественно по ночам, двухколесные транспортные средств из подъездов многоквартирных домов или с велопарковок на придомовых территориях. Стоимость велосипедов варьировалась от 10 тысяч рублей и свыше 30 тысяч. В одном из эпизодов изобличить предполагаемого виновника помогли записи с камер видеонаблюдения.