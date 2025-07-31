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В микрорайоне Юбилейный изменят движение автобусов трех маршрутов

Схему движения изменят на время проведения ремонта коммунальных сетей.

Источник: Департамент транспорта администрации Перми

В Перми со 2 августа изменят схему движения автобусов маршрутов № 14 «М/р Заостровка — м/р Юбилейный», № 16 «М/р Владимирский — м/р Запруд» и № 57 «М/р Крохалево — НПО Биомед». О предстоящих изменениях сообщил департамент транспорта Перми.

Автобусы указанных маршрутов проследуют в объезд улиц Чукотской и Самаркандской. Изменение схемы введут на время ремонта коммунальных сетей.

«Маршруты № 14 и № 16 проследуют по улице Старцева и бульвару Гагарина. Они временно не будут обслуживать остановку “Улица Самаркандская”. Маршрут № 57 проследует по улицам Старцева и Лихвинской», — дополнили информацию в городском ведомстве.