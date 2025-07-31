В микрорайоне Юбилейный изменят движение автобусов трех маршрутов

«Маршруты № 14 и № 16 проследуют по улице Старцева и бульвару Гагарина. Они временно не будут обслуживать остановку “Улица Самаркандская”. Маршрут № 57 проследует по улицам Старцева и Лихвинской», — дополнили информацию в городском ведомстве.