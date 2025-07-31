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Лепский, Хубулов и Шитов пропустят матч «Крыльев Советов» с «Ростовом» 2 августа

Представители волжан рассказали, кто не отправился с командой на юг.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МК.RU Самара

Представители волжан рассказали, кто не отправился с командой на юг.

«Крылья» встретятся с «Ростовом» 2 августа. Это будет матч третьего тура Премьер-лиги (6+). После двух самарцы занимают пятое место с четырьмя очками, хозяева — 13-е с нулями в таблице.

Ранее писали, что игру пропустит 20-летний защитник «зелено-бело-синих» Иван Лепский. Теперь сообщили о повреждениях у 24-летнего полузащитника Владимира Хубулова и 22-летнего форварда Владислава Шитова.

А недавно 20-летний нападающий «КС» Вадим Раков признался в любви к Самаре.

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