СК возбудил новое дело о взятке «Мерседесом» в отношении Владимира Кехмана

Теперь первый проходит по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), в отношении второго возбудили дело по ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Оба дела являются продолжением расследования по делу о растрате в отношении главы МХАТ. Предположительно, в 2022 году Каргинов оплатил указанную выше сумму за Mecedes V-класса в автосалоне Автодом Пулково, оформив машину на одну из своих фирм.