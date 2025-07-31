Омичам рассказали, как ездить по обновлённому бульвару Архитекторов

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, новые светофоры на бульваре Архитекторов введены в эксплуатацию и активно участвуют в организации дорожного движения для автомобилей и пешеходов на обновлённом участке. Их функционирование находится под постоянным наблюдением, и при необходимости будут внесены точечные изменения в настройки отдельных циклов.