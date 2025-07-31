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Омичам рассказали, как ездить по обновлённому бульвару Архитекторов

В ближайшее время внесут изменения в работу установленных светофоров.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, новые светофоры на бульваре Архитекторов введены в эксплуатацию и активно участвуют в организации дорожного движения для автомобилей и пешеходов на обновлённом участке. Их функционирование находится под постоянным наблюдением, и при необходимости будут внесены точечные изменения в настройки отдельных циклов.

Также, запланирована и частично реализована оптимизация работы светофорных комплексов на пересечениях: Волгоградская и Сейфуллина; Конева и СТЦ «Мега»; проспект Комарова и «ЖК “Кристалл”; а также 70 лет Октября и Дмитриева.

В перспективе — адаптация алгоритмов светофоров на перекрестках: Перелёта и Степанца; Перелёта и проспект Комарова; 70 лет Октября и Конева; 70 лет Октября и 3-я Енисейская.

Шелест также подчёркивает, что анализ обстановки на дорогах бульвара Архитекторов и левобережной части города в целом будет продолжен в течение ближайших двух недель.

Водителей и пешеходов предупреждают проявлять повышенное внимание на дороге и следовать предписаниям дорожных знаков и световых сигналов.

Ранее мы писали, что скоро на бульваре Архитекторов ожидается запуск двух дополнительных троллейбусных линий под номерами 5 и 10. Несмотря на готовность необходимой инфраструктуры, ввод в эксплуатацию отложен до окончания капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ, намеченного на осень 2026 года.