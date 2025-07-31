Обнаружен саркофаг домонгольского времени у стен церкви в Новгороде

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Археологи обнаружили в ходе спасательных раскопок у стен новгородской церкви Петра и Павла, одного из редких сохранившихся памятников второй половины XII столетия, большое число домонгольских артефактов, в том числе саркофаг, аналоги которых очень редко находили в прошлом во время раскопок. Об этом сообщается на сайте Института археологии РАН.
«В таких саркофагах хоронили важных персон своего времени. К сожалению, саркофаг в Петропавловском монастыре на Сильнище был нарушен поздними захоронениями на этом месте, так что первоначальное погребение до нас не дошло, а часть стенок были повреждены. Но и в таком виде погребальная конструкция из плит, соединенных в пазах, первоначально состоящая из шести обработанных блоков камня, производит большое впечатление», — говорится в сообщении.
Как отмечают исследователи, церковь Петра и Павла, построенная на Синичьей Горе в Великом Новгороде, была в далеком прошлом частью женского монастыря, который был основан жителями Лукиной улицы. Она является одним из сокровищ древнерусской церковной архитектуры домонгольской эры, однако до недавнего времени церковь находилась в упадке. Лишь в последние годы этот храм начали реставрировать благодаря усилиям администрации Новгородской области и Новгородского музея-заповедника.
Эти реставрационные работы сопровождаются раскопками, которые в прошлом году проводились на территории самого храма силами Новгородского архитектурно-археологического отряда. В этом году полевые работы продолжились возле стен древней постройки, что позволило ученым совершить несколько интересных открытий и сделать множество уникальных находок.
Помимо саркофага у стен храма было найдено несколько погребений с редкими нательными крестами XIV-XV вв. времен эры независимого Великого Новгорода, а также фрагменты стен XII века с необычной технологией изготовления, отличающейся от той, по которой были сооружены другие части церкви Петра и Павла. По словам ученых, часть из его стен сложена из плинфы, кирпича византийского формата, тогда как другие сочетают плинфу и камни, причины чего пока не известны.
Также ученые обнаружили несколько склепов к северу от храма, относящихся к эпохе Нового времени, а также остатки фундаментов притвора и колокольни. Все эти находки значительно расширили представления археологов об истории одного из древнейших монастырей Новгорода и Руси.