Обнаружен саркофаг домонгольского времени у стен церкви в Новгороде

Помимо саркофага у стен храма было найдено несколько погребений с редкими нательными крестами XIV-XV вв. времен эры независимого Великого Новгорода, а также фрагменты стен XII века с необычной технологией изготовления, отличающейся от той, по которой были сооружены другие части церкви Петра и Павла. По словам ученых, часть из его стен сложена из плинфы, кирпича византийского формата, тогда как другие сочетают плинфу и камни, причины чего пока не известны.