В Крыму расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. В Крыму расширен список запрещенных сфер для работы трудовых мигрантов, в числе разрешенных остались только строительство и туризм, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Запрещены еще 48 видов деятельности, по которым ранее в Крыму привлекались к работе трудовые мигранты. На данный момент в числе разрешенных остались только сферы строительства и туризма», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что его позиция остается неизменной: миграционную политику необходимо ужесточить.