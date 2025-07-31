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В Крыму расширили список сфер, в которых запрещено работать мигрантам

В Крыму запретили еще 48 видов деятельности для работы мигрантов.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. В Крыму расширен список запрещенных сфер для работы трудовых мигрантов, в числе разрешенных остались только строительство и туризм, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Запрещены еще 48 видов деятельности, по которым ранее в Крыму привлекались к работе трудовые мигранты. На данный момент в числе разрешенных остались только сферы строительства и туризма», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что его позиция остается неизменной: миграционную политику необходимо ужесточить.

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