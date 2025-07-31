В Чекмагушевском районе Башкирии отремонтировали участок дороги

Межмуниципальная дорога обеспечивает транспортное сообщение для жителей Благоварского, Буздякского, Чекмагушевского, Дюртюлинского районов. Кроме того, по этой дороге можно добраться до федеральных трасс М-5 «Урал» и Р-240 Уфа — Оренбург, к выезду на М-12 «Восток». Суточный трафик здесь составляет порядка 3,6 тыс. автомобилей.