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В Чекмагушевском районе Башкирии отремонтировали участок дороги

Межмуниципальная дорога связывает четыре района и выводит на три федеральные трассы.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Минтранс РБ

Близ села Каргалы Чекмагушевского района завершён ремонт 1,5-километрового участка дороги Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в этом году на этой дороге запланировано отремонтировать 8 участков общей протяженностью 19 км. По условиям контрактов завершение работ ожидается до конца года.

Межмуниципальная дорога обеспечивает транспортное сообщение для жителей Благоварского, Буздякского, Чекмагушевского, Дюртюлинского районов. Кроме того, по этой дороге можно добраться до федеральных трасс М-5 «Урал» и Р-240 Уфа — Оренбург, к выезду на М-12 «Восток». Суточный трафик здесь составляет порядка 3,6 тыс. автомобилей.