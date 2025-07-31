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Путин подписал закон о штрафах за неисполнение органом власти требований

Путин подписал закон о наказании для органов власти за неисполнение требований.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за неисполнение должником-органом госвласти требований неимущественного характера, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом устанавливается административная ответственность за неисполнение органами госвласти и МСУ требований неимущественного характера из исполнительных документов в течение срока, определенного в законодательстве об исполнительном производстве. Совершение правонарушения повлечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей.

Составлять протоколы в рамках данной категории дел будет ФСИН РФ, отмечается в законе.

Кроме того, подписан закон, освобождающий от уплаты исполнительского сбора должника-органа госвласти, МСУ и государственного казённого учреждения в случаях, когда исполнительное производство возбуждено по исполнительным документам с требованиями неимущественного характера. Исполнительский сбор, взысканный в бюджет до дня вступления закона в силу, возврату не подлежит.

Законы вступают в силу по истечению десяти дней после дня официального опубликования.