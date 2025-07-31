Еще одну улицу перекроют в Алматы

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Кабанбай батыра вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 31 июля до 06:00 1 августа 2025 года движение будет перекрыто на участке от улицы Кастеева до улицы Калдаякова.