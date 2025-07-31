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Еще одну улицу перекроют в Алматы

В Алматы на время перекроют участок еще одной улицы. Причина — средний ремонт, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Речь о частичном перекрытии ул. Кабанбай батыра.

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Кабанбай батыра вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 31 июля до 06:00 1 августа 2025 года движение будет перекрыто на участке от улицы Кастеева до улицы Калдаякова.

говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале AlmatyJoly

Жителей и гостей Алматы предупредили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

«Просим заранее планировать свой маршрут», — призвали горожан.