Еще одну улицу перекроют в Алматы

Речь о частичном перекрытии ул. Кабанбай батыра.
В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Кабанбай батыра вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 31 июля до 06:00 1 августа 2025 года движение будет перекрыто на участке от улицы Кастеева до улицы Калдаякова.
Жителей и гостей Алматы предупредили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
«Просим заранее планировать свой маршрут», — призвали горожан.