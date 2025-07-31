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«Подтопило улицы, магазины, больницу, спорткомплекс». В Солигорске МЧС откачивает воду из зданий после сильного ливня 31 июля

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия сильного ливня в Солигорске 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

На Солигорск 31 июля обрушился сильный ливень. О его последствиях сообщили в пресс-службе МЧС.

Около полудня в МЧС сообщили, что в четверг, 31 июля, из-за непогоды оказались подтоплены некоторые улицы Солигорска. В городе потребовалась помощь спасателей: «поплыли» магазины, больница, каток, оказались подтоплены подвалы домов.

— Подразделения МЧС ликвидируют последствия непогоды в Солигорске, — прокомментировали в ведомстве.

Также МЧС опубликовало видео, на котором видно, как спасатели, в воде по колено на улице и по пояс в подвальных помещениях проводят работы по откачке воды.

В кадре — спасательные работы в Солигорской центральной райбольнице, также ливневую воду откачивали в Спортивно-зрелищном комплексе города и двух продуктовых магазинах на проспекте Мира.

А накануне МЧС сообщило, что помощник Лукашенко с воздуха оценит ущерб от урагана под Минском.

И мы писали, что один бобер осушил целое озеро под Лепелем.