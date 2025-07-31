Путин ввел мораторий на выдачу новых лицензий на производство алкоголя

В подобных случаях лицензия будет приостанавливаться за невыполнение лицензиатом предписаний лицензирующего органа об устранении выявленных нарушений. А аннулирование лицензии будет происходить, например, за продажу алкоголя ниже минимальной цены, без маркировки, с поддельными марками, сведения о котором отсутствуют в ЕГАИС; в запрещенных местах и в ночное время.