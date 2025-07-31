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На острове Юность в Иркутске открылся новый памп-трек для активного отдыха

Это трасса для езды на велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликах.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На острове Юность в Иркутске открылся новый памп-трек для занятий экстремальными видами спорта. На трассе можно кататься на велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликах. Памп-трек длиной в 53 метра и состоит из дерева. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, трасса позволяет райдерам скользить по подъемам и спускам, набирая скорость без отталкивания.

— Памп-трек станет местом притяжения для спортсменов и молодежи, поможет популяризировать активный образ жизни, — подчеркнул и. о. начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Метляев.

Этот трек отличается своей универсальностью и долговечностью. В отличие от грунтовых и асфальтовых покрытий, деревянная конструкция устойчива к погоде и допускает расширение трассы.