На острове Юность в Иркутске открылся новый памп-трек для активного отдыха

На острове Юность в Иркутске открылся новый памп-трек для занятий экстремальными видами спорта. На трассе можно кататься на велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликах. Памп-трек длиной в 53 метра и состоит из дерева. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, трасса позволяет райдерам скользить по подъемам и спускам, набирая скорость без отталкивания.