В Лондоне нашли тело 26-летнего россиянина, которому отказали в политубежище

«Пожалуйста, не бойтесь обращаться за помощью! Если вам тяжело и вы не знаете, куда идти за помощью — напишите мне. Я не психолог, я просто человек, но я всегда готова поддержать. Мы дойдем вместе. Вы не одни! Всегда найдутся те, кто рядом», — заявила Галина.