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Более 3200 детей Башкирии стали жертвами укусов клещей

9 215 жителей Башкирии пострадали от укусов клещей.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 31 июля в Башкирии с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратились 9 215 человек, из них 3 250 — дети. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Специалисты ведомства предупреждают об опасности сбора полевых цветов — на растениях могут находиться клещи, которые способны проникнуть в жилое помещение и укусить человека.

Что делать при укусе клеща:

— аккуратно удалить паразита;

— как можно скорее доставить в лабораторию для исследования на инфекции.

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