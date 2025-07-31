Более 3200 детей Башкирии стали жертвами укусов клещей

По состоянию на 31 июля в Башкирии с жалобами на присасывание клещей в медицинские организации обратились 9 215 человек, из них 3 250 — дети. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Специалисты ведомства предупреждают об опасности сбора полевых цветов — на растениях могут находиться клещи, которые способны проникнуть в жилое помещение и укусить человека.
Что делать при укусе клеща:
— аккуратно удалить паразита;
— как можно скорее доставить в лабораторию для исследования на инфекции.
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