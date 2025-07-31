На трассе М-4 в Ростовской области собралась внушительная пробка

Днем 31 июля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области собралась внушительная пробка, ее протяженность с учетом более и менее загруженных отрезков пути составляет около 18 км. Об этом можно судить по электронным картам.
Затор тянется от Шахт и далее по территории Красносулинского района, в частности, мимо поселка Донлесхоз до хутора Пролетарка.
Предварительно, сложности связаны с дорожными работами, по крайней мере, на онлайн-карте видны специальные предупреждающие знаки. Добавим, машины стоят только в одну сторону, встречный транспорт проезжает свободно.
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