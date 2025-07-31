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На трассе М-4 в Ростовской области собралась внушительная пробка

Водители попали в пробку на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Днем 31 июля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области собралась внушительная пробка, ее протяженность с учетом более и менее загруженных отрезков пути составляет около 18 км. Об этом можно судить по электронным картам.

Затор тянется от Шахт и далее по территории Красносулинского района, в частности, мимо поселка Донлесхоз до хутора Пролетарка.

Предварительно, сложности связаны с дорожными работами, по крайней мере, на онлайн-карте видны специальные предупреждающие знаки. Добавим, машины стоят только в одну сторону, встречный транспорт проезжает свободно.

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