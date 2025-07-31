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В Челябинске автобусы изменят свои маршруты из-за ремонта моста

Автобусы № 16с, 25с и 31 изменят маршруты с 1 августа.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Маршруты автобусов № 16с, 25с и 31 изменятся в Челябинске с 1 августа. Причина — капитальный ремонт моста на улице Черкасской, из-за которого будет ограничено движение. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— Восточная часть моста через реку Миасс на Черкасской закрывается на капитальный ремонт. Автобусы и троллейбусы пойдут по западной части моста, — уточнили в организации.

Транспорт будет ходить по следующим улицам:

  • № 16с. при движении в сторону ЧМК вводится дополнительная остановка «Першино» (остановочный пункт в районе дома Черкасская, 8), движение по Пети Калмыкова сохраняется в обе стороны.
  • № 25с. по Черкасской в обе стороны.
  • № 31. в сторону ЧМК по Черкасской, в сторону Академика Королева — без изменений по Пети Калмыкова.

Для трамваев сейчас укладываются пути по временному мосту. Это позволит организовать движение вагонов в Металлургический район.