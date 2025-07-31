В Челябинске автобусы изменят свои маршруты из-за ремонта моста

Маршруты автобусов № 16с, 25с и 31 изменятся в Челябинске с 1 августа. Причина — капитальный ремонт моста на улице Черкасской, из-за которого будет ограничено движение. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».