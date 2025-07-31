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Агент Никиты Чернова: «Крылья» предоставили самое привлекательное предложение

29-летний защитник столичного «Спартака» может отправиться в аренду в самарский клуб.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

29-летний защитник столичного «Спартака» может отправиться в аренду в самарский клуб.

Напомним, Никитой Черновым интересуются «Крылья Советов» и «Сочи». За первых играл с 2019-го по 2022 год. Всего — 76 встреч, пять голов и четыре ассиста. Продолжил карьеру как раз за «красно-белых».

В минувшем сезоне в 11 матчах за москвичей выдал только одну результативную передачу. В заявке «Спартака» на этот розыгрыш Премьер-лиги российского защитника пока нет.

«Есть несколько предложений. В данной ситуации самое привлекательное из них — от “Крыльев Советов”. На сегодняшний день рассматривается вариант с арендой. Но до конкретики дело еще не дошло», — объяснил «СЭ» агент Чернова Владимир Кузьмичев.

Недавно стало известно, что Иван Лепский, Владимир Хубулов и Владислав Шитов из-за повреждений пропустят выездную встречу третьего тура с «Ростовом».

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