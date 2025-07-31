Международная «Битва роботов» пройдет в Перми в августе

Всего на «Битву роботов» в 2025 году было подано 306 заявок команд на участие. Из них 162 поступили от образовательных учреждений, 33 — от коммерческих организаций и 111 — от групп частных лиц. Также 32 заявки поступили от зарубежных команд из 14 стран. Больше всего их поступило от участников из Индии, где 14 коллективов выразили желание участвовать в чемпионате. Далее расположились Беларуси, Бразилия и Китай. Впервые с 2023 года в сезон подались участники из Пакистана, Туниса, Бангладеша, Мексики и Саудовской Аравии.