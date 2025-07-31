Путин подписал закон, обязывающий банки предоставлять справки следователям

Закон входит в пакет с другой законодательной инициативой правительства, вносящей изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Она позволяет следователям и дознавателям во внесудебном порядке приостанавливать на срок не более 10 дней операции с денежными средствами, в том числе электронными и внесенными в качестве аванса за услуги связи, при наличии оснований полагать, что они использовались в преступной деятельности.