«Сильные дожди в центральных районах». Синоптики сказали о ливнях в центре Беларуси 31 июля

При этом тематический телеграм-канал с прогнозами погоды «Метеовайб» сообщил, что на северо-востоке Беларуси 31 июля в тропической неустойчивой воздушной массе отмечается сильная конвекция. Там после обеда образуются мощные грозовые кластеры с дальнейшим развитием некоторых из них в суперячейки. Из-за этого, как считают авторы телеграм-канала, в Беларуси 31 июля в некоторых регионах даже есть вероятность «локальных торнадо».