Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сильные дожди в центральных районах». Синоптики сказали о ливнях в центре Беларуси 31 июля

Синоптики предупредили про сильные ливни и шквалистый ветер 31 июля.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет вынес предупреждение из-за гроз в Беларуси 31 июля.

Синоптики сказали, что в четверг белорусов ждет неблагоприятное погодное явление, сильные дожди пройдут по центру республики.

— С 12.00 часов до 21.00 в центральных районах республики и Минске ожидаются сильные дожди, — предупредили в Белгидромете.

Дожди усилятся во второй половине дня, грозы пройдут также по северо-востоку Беларуси. Местами возможны сильные ливни, вероятно шквалистое усиление ветра с порывами до 15 — 20 метров в секунду.

При этом тематический телеграм-канал с прогнозами погоды «Метеовайб» сообщил, что на северо-востоке Беларуси 31 июля в тропической неустойчивой воздушной массе отмечается сильная конвекция. Там после обеда образуются мощные грозовые кластеры с дальнейшим развитием некоторых из них в суперячейки. Из-за этого, как считают авторы телеграм-канала, в Беларуси 31 июля в некоторых регионах даже есть вероятность «локальных торнадо».

— По мере смещения гроз на запад локально увеличатся сдвиги ветра в нижней и средней тропосфере, вырастет относительная завихренность, что также приведет к небольшой вероятности образования локальных торнадо, — пишет «Метеовайб».

А еще со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сообщается, что шквалы и местные торнадо в Беларуси 31 июля возможны по центру Витебской области, есть вероятность града.

Заметим, что все прогнозы погоды и предупреждения в телеграм-канале созданы метеорологом-любителем и не являются официальной информацией.

Тем временем в Солигорске МЧС откачивает воду из зданий после сильного ливня 31 июля: «Подтопило улицы, магазины, больницу, спорткомплекс».