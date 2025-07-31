«Сильные дожди в центральных районах». Синоптики сказали о ливнях в центре Беларуси 31 июля

Белгидромет вынес предупреждение из-за гроз в Беларуси 31 июля.
Синоптики сказали, что в четверг белорусов ждет неблагоприятное погодное явление, сильные дожди пройдут по центру республики.
— С 12.00 часов до 21.00 в центральных районах республики и Минске ожидаются сильные дожди, — предупредили в Белгидромете.
Дожди усилятся во второй половине дня, грозы пройдут также по северо-востоку Беларуси. Местами возможны сильные ливни, вероятно шквалистое усиление ветра с порывами до 15 — 20 метров в секунду.
При этом тематический телеграм-канал с прогнозами погоды «Метеовайб» сообщил, что на северо-востоке Беларуси 31 июля в тропической неустойчивой воздушной массе отмечается сильная конвекция. Там после обеда образуются мощные грозовые кластеры с дальнейшим развитием некоторых из них в суперячейки. Из-за этого, как считают авторы телеграм-канала, в Беларуси 31 июля в некоторых регионах даже есть вероятность «локальных торнадо».
— По мере смещения гроз на запад локально увеличатся сдвиги ветра в нижней и средней тропосфере, вырастет относительная завихренность, что также приведет к небольшой вероятности образования локальных торнадо, — пишет «Метеовайб».
А еще со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) сообщается, что шквалы и местные торнадо в Беларуси 31 июля возможны по центру Витебской области, есть вероятность града.
Заметим, что все прогнозы погоды и предупреждения в телеграм-канале созданы метеорологом-любителем и не являются официальной информацией.
Тем временем в Солигорске МЧС откачивает воду из зданий после сильного ливня 31 июля: «Подтопило улицы, магазины, больницу, спорткомплекс».