Шестерых несовершеннолетних задержали в Башкирии за управление транспортом

По данным ГАИ, в Иглинском районе 17-летний подросток был остановлен за рулем автомобиля ВАЗ-2110, а в Учалах другой несовершеннолетний управлял мопедом Alpha. В деревне Юлдашбаево 10-летний ребенок ехал на мопеде, а 8-летний — на квадроцикле в селе Кунакбаево. В Уфе 14-летний попался на незарегистрированном мотоцикле, а 17-летний юноша — за рулем автомобиля Hyundai Creta.