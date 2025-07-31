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Шестерых несовершеннолетних задержали в Башкирии за управление транспортом

В Башкирии поймали за рулем шесть несовершеннолетних.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ходе социальной кампании «Не рули, малай!» сотрудники ДПС выявили шесть фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними. Об этом рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По данным ГАИ, в Иглинском районе 17-летний подросток был остановлен за рулем автомобиля ВАЗ-2110, а в Учалах другой несовершеннолетний управлял мопедом Alpha. В деревне Юлдашбаево 10-летний ребенок ехал на мопеде, а 8-летний — на квадроцикле в селе Кунакбаево. В Уфе 14-летний попался на незарегистрированном мотоцикле, а 17-летний юноша — за рулем автомобиля Hyundai Creta.

Севастьянов отметил, что на родителей нарушителей составлены административные протоколы по статье о неисполнении родительских обязанностей и передаче управления несовершеннолетним. Размер штрафа составит 30 тысяч рублей. Все транспортные средства были изъяты и отправлены на спецстоянки.

— В отношении подростков составлены административные материалы, которые будут переданы в соответствующие органы для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в соответствии с действующим законодательством, — заявил руководитель дорожной полиции республики.

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