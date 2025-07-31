Умер Джон Мишук — первый хоккеист из Беларуси, сыгравший в НХЛ

28 июля умер Джон Стэнли (Ян) Мишук — первый уроженец Беларуси, сыгравший в Национальной хоккейной лиге, пишет hockey.by. Ему было 84 года.
Мишук родился 29 сентября 1940 года в Налибоках, сейчас это агрогородок в Минской области. Во времена Второй мировой войны Мишук со своей семьей эмигрировал в Канаду, где и начал заниматься хоккеем. Он играл на профессиональном уровне с конца 1950-х и до 1979-го. В НХЛ Мишук провел в общей сложности 256 матчей на позиции защитника, в которых набрал 49 (7+42) очков. Джон Мишук играл в НХЛ за «Детройт», «Чикаго», «Филадельфию» и «Миннесоту».
В 2019 году Джон Мушук посетил историческую родину. Он рассказывал:
— Я провел здесь около двух часов. Сходил в костел, на могилы родственников. Пробую почувствовать душу этого места. Очень рад, что вернулся в Налибоки и увидел, где родился.
Мишук был счастливо женат и прожил с супругой 63 года, в браке родилось четверо детей.
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