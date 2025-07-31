Умер Джон Мишук — первый хоккеист из Беларуси, сыгравший в НХЛ

Мишук родился 29 сентября 1940 года в Налибоках, сейчас это агрогородок в Минской области. Во времена Второй мировой войны Мишук со своей семьей эмигрировал в Канаду, где и начал заниматься хоккеем. Он играл на профессиональном уровне с конца 1950-х и до 1979-го. В НХЛ Мишук провел в общей сложности 256 матчей на позиции защитника, в которых набрал 49 (7+42) очков. Джон Мишук играл в НХЛ за «Детройт», «Чикаго», «Филадельфию» и «Миннесоту».