Минобрнауки опровергло информацию о запрете книг Акунина* для студентов

Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Кроме того, писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.