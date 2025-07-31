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Минобрнауки опровергло информацию о запрете книг Акунина* для студентов

Минобрнауки назвало фейком о запрете студентам хранить книги Акунина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Минобрнауки РФ назвало поддельным скан «документа», который якобы запрещает студентам российских вузов хранить в общежитиях книги Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, объявлен в международный розыск и заочно арестован) и Дмитрия Быкова**.

Ранее Акунин* поделился в соцсетях фейковым документом якобы от министерства науки и высшего образования РФ за подписью врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности.

«Распространяемый скан “документа” якобы за подписью врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России представляет собой подделку. Минобрнауки России не имеет к нему отношения и, соответственно, не направляло его образовательным организациям», — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Минобрнауки подчеркнули, что данная фальшивка уже ранее появлялась в информационном пространстве, но «ввиду очевидной абсурдности не получила распространения».

«Рекомендуем опираться на официальные источники информации и не участвовать в распространении подложных документов», — добавили в ведомстве.

Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Кроме того, писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

* Признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

* Признан в РФ иноагентом.