В России создадут туристический маршрут длиной около 300 км

Восемь зон планируется оснастить точками питания и ночевки. Четыре из них — в Верхней Балкарии, Верхнем Чегеме, на Актопраке и Сукане — уже готовы: там работают гостиницы, базы отдыха и домики A-frame. Остальные, по словам Шаваева, должны появиться в Джылы-Су, районе Безенги и Ташлы-Тале.