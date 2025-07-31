В России создадут туристический маршрут длиной около 300 км

Власти Кабардино-Балкарии готовятся к старту масштабного туристического проекта — создания маршрута протяженностью 284 километра, который будет пролегать от села Ташлы-Тала на границе с Северной Осетией до Кичмалки, расположенной у Ставропольского края. Об этом сообщает «Российская газета».
Маршрут разобьют на отдельные отрезки, каждый из которых получит собственную входную зону с навигационными знаками, информационными щитами, благоустроенными смотровыми площадками и зонами отдыха. Всего таких точек будет семь. Ориентировочная стоимость обустройства одного участка — до 12 миллионов рублей, средства выделит республиканский бюджет.
Пройти весь путь туристы смогут за неделю — семь-восемь дней пешком и на машине. При этом маршрут будет модульным: путешественники смогут заходить на него и сходить в разных местах. Среди главных достопримечательностей — урочище Джылы-Су, Верхняя Балкария, Суганская теснина, озеро Гижгит и перевал Актопрак.
Восемь зон планируется оснастить точками питания и ночевки. Четыре из них — в Верхней Балкарии, Верхнем Чегеме, на Актопраке и Сукане — уже готовы: там работают гостиницы, базы отдыха и домики A-frame. Остальные, по словам Шаваева, должны появиться в Джылы-Су, районе Безенги и Ташлы-Тале.
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