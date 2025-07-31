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В Екатеринбурге продлили арест журналисту Аллаярову

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 июля, УралПолит.Ru. Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство о продлении ареста редактора свердловской редакции информагентства URA.RU Дениса Аллаярова и оставил его под стражей до 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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«По результатам рассмотрения ходатайство следователя удовлетворено, мера пресечения продлена на два месяца, то есть по 4 октября включительно», — говорится в сообщении.

Напомним, Аллаярова задержали еще 5 июня после того, как в редакции URA.RU прошли обыски. Ему выдвинули обвинение по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». По версии следствия, журналист дал своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, взятку в размере 20 тысяч рублей за якобы покупку оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей.