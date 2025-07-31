В Екатеринбурге продлили арест журналисту Аллаярову

Напомним, Аллаярова задержали еще 5 июня после того, как в редакции URA.RU прошли обыски. Ему выдвинули обвинение по статье «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий». По версии следствия, журналист дал своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, взятку в размере 20 тысяч рублей за якобы покупку оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей.