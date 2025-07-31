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В Орловской области могут пересмотреть тарифы из-за отключений интернета

Клычков: в Орловской области обсуждают пересмотр тарифов из-за сбоев интернета.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 31 июл — РИА Новости. Власти Орловской области обсуждают с мобильными операторами вопрос пересмотра тарифов в связи с ограничением интернета, сообщил губернатор Андрей Клычков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Клычкова, сообщения от жителей по поводу ограничения интернета продолжают поступать. Он пояснил, что ограничение связано с обеспечением безопасности.

«По вопросу пересмотра тарифов сейчас находимся в прямом диалоге с операторами мобильной связи. Вопрос не может решиться мгновенно, но мы работаем над решением», — сообщил глава Орловской области.

Губернатор отметил, что интернет используется врагом для управления БПЛА, и его включат, как только угроза пройдет. Сейчас в городе работают над развертыванием сети Wi-Fi в общественных местах.

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