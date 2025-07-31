Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-форвард «Лады» Рафаэль Бикмуллин подписал пробный контракт с «Сочи»

28-летний нападающий попытается закрепиться в составе южан.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

28-летний нападающий попытается закрепиться в составе южан.

Рафаэль Бикмуллин выступал за тольяттинскую «Ладу» в минувшем сезоне КХЛ. В 45 встречах набрал семь очков (пять шайб и два ассиста). Показатель полезности составил −2. Покинул волжан в начале июля.

До этого был в нижнекамском «Нефтехимике». Всего в элите российского хоккея провел 296 матчей с 76 результативными баллами (41+35). Выступал и за ЦСК ВВС (2018−2019, 2019−2020): 27 игр с 22 (16+6). С «Сочи» подписал пробный контракт, сообщили представители лиги.

Недавно «Ладья» утвердила такое же соглашение с 19-летним защитником самарских «летчиков» Даниилом Пшеницыным.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.