Экс-форвард «Лады» Рафаэль Бикмуллин подписал пробный контракт с «Сочи»

28-летний нападающий попытается закрепиться в составе южан.
Рафаэль Бикмуллин выступал за тольяттинскую «Ладу» в минувшем сезоне КХЛ. В 45 встречах набрал семь очков (пять шайб и два ассиста). Показатель полезности составил −2. Покинул волжан в начале июля.
До этого был в нижнекамском «Нефтехимике». Всего в элите российского хоккея провел 296 матчей с 76 результативными баллами (41+35). Выступал и за ЦСК ВВС (2018−2019, 2019−2020): 27 игр с 22 (16+6). С «Сочи» подписал пробный контракт, сообщили представители лиги.
Недавно «Ладья» утвердила такое же соглашение с 19-летним защитником самарских «летчиков» Даниилом Пшеницыным.
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