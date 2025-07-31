На Дону для участников и ветеранов СВО упростят прием на муниципальную службу

В Ростовской области для ветеранов СВО и действующих военнослужащих — участников кадровой программы «Герои Дона» — упростят условия приема на муниципальную службу. Решение, которое внес врио главы региона Юрий Слюсарь, поддержали депутаты донского Заксобрания.
Требования к стажу для высших должностей муниципальной службы сократили с четырех до двух лет, а для главных должностей минимальный стаж понизили с двух до одного года. Участники программы смогут претендовать на старшие должности, имея среднее профессиональное образование, а не только высшее.
— Главное — дать возможность людям, которые защищают Родину в тяжелейших условиях, рискуя жизнью и здоровьем, открыть для себя новые перспективы и быть полезными региону и стране, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, программа «Герои Дона» является региональным аналогом федерального проекта «Время героев». В ней участвуют 105 человек: 65 ветеранов СВО и 40 действующих военнослужащих. Обучение стартует в сентябре в Центре развития компетенций при Южно-Российском институте управления. Программа включает четыре очных модуля по управленческим навыкам и продлится год.
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