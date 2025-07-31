США передали Узбекистану оборудование для поиска радиоактивных материалов

Передача оборудования прошла при участии посла США Джонатана Хеника, представителей Таможенного комитета и американских госведомств.
В комплект вошли датчики радиационного контроля, а также детекторы, устанавливаемые на автомобили. Оборудование поможет таможенникам обнаруживать попытки провоза радиоактивных веществ через границу.
Кроме того, на таможенном посту «Гулбахор» завершилось строительство защитного навеса. Он защитит сотрудников, оборудование и машины от непогоды и обеспечит бесперебойную работу таможни. Проект реализован при поддержке американского Отдела военного сотрудничества.