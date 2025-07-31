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США передали Узбекистану оборудование для поиска радиоактивных материалов

Узбекистан получил оборудование для радиационного контроля от Министерства энергетики США. Его стоимость составляет около $1 млн.

Источник: Посольство США в Узбекистане

Передача оборудования прошла при участии посла США Джонатана Хеника, представителей Таможенного комитета и американских госведомств.

В комплект вошли датчики радиационного контроля, а также детекторы, устанавливаемые на автомобили. Оборудование поможет таможенникам обнаруживать попытки провоза радиоактивных веществ через границу.

Кроме того, на таможенном посту «Гулбахор» завершилось строительство защитного навеса. Он защитит сотрудников, оборудование и машины от непогоды и обеспечит бесперебойную работу таможни. Проект реализован при поддержке американского Отдела военного сотрудничества.