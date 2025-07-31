Путин подписал закон об оказании услуг связи абоненту, чьи счета арестованы

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест.
Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Согласно закону, операторы связи обязаны временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.
Эти меры согласуются с другим законом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.
Реализация закона не требует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов. Законом также устанавливаются механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и административные меры.
Закон направлен на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.