БЖД решила закрыть одну из станций — с 1 августа поезда будут проезжать мимо

6 и 13 августа состав № 704/ 703 «Витебск — Минск — Витебск» и 6 августа поезд № 51 «Санкт-Петербург — Минск — Брест» отправлением из Витебска проследует изменённым маршрутом через Полоцк и Молодечно, а поезд № 658/ 657 «Брест — Полоцк» отправится из Бреста 5 и 12 августа и проследует до Витебска (прибытием и отправлением из него 6 и 13 августа соответственно).