БЖД решила закрыть одну из станций — с 1 августа поезда будут проезжать мимо

Информацию о закрытии остановки сообщили на транспортном форуме, отметил портал Blizko.by. Если раньше на «Разлогах» останавливались две пары поездов в день: обычный дизель № 6659/ 6600 «Крулевщизна — Лынтупы» и пассажирский № 619/ 620 «Крулевщизна — Лынтупы», то с 1 августа составы будут проезжать мимо.
Отметим, что остановочный пункт, который, судя по всему, не пользовался особым спросом, находится между деревнями Полесье, Сухаришки, Поташня, Петрути, Щербишки и Трапишки в Витебской области. К слову, на официальном сайте БЖД остановка «Разлоги» с 1 августа также отсутствует.
БЖД отменила несколько поездов в августе
Ранее в пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД) сообщили о временном изменении графика международных, межрегиональных и региональных поездов на участке «Витебск — Орша» 6 и 13 августа. Это связано с плановым проведением ремонта ж/д моста. Кроме того, некоторые рейсы и вовсе решили отменить.
Какие поезда отменили?
Так, 6 августа поезд № 640 «Орша — Полоцк», а 6 и 13 августа — поезда № 705/ 706 «Полоцк — Могилёв — Полоцк» и № 712/713 «Минск -Витебск — Минск» ходить не будут.
У каких изменили маршруты?
6 и 13 августа состав № 704/ 703 «Витебск — Минск — Витебск» и 6 августа поезд № 51 «Санкт-Петербург — Минск — Брест» отправлением из Витебска проследует изменённым маршрутом через Полоцк и Молодечно, а поезд № 658/ 657 «Брест — Полоцк» отправится из Бреста 5 и 12 августа и проследует до Витебска (прибытием и отправлением из него 6 и 13 августа соответственно).
Кроме того, состав № 606 /605 «Брест — Витебск/ Полоцк» отправлением из Бреста 5 и 12 августа будет следовать по маршруту «Брест -Орша -Брест» через Могилёв, а обратно из Орши — 6 и 13 августа. Поезд № 680/ 679 «Гродно — Витебск — Гродно» отправлением из Гродно 5 августа будет курсировать в сообщении «Гродно — Орша — Гродно», отправлением из Орши 6 августа.
«6 и 13 августа поезда региональных линий экономкласса будут следовать изменённым расписанием и маршрутом в сообщении Витебск -Замосточье — Витебск» и «Орша — Богушевская — Орша», а отдельные поезда будут отменены из обращения", —предупредили в пресс-службе БЖД.