В Ульяновске предложили изменить порядок избрания мэра

Согласно законопроекту, думе Ульяновска предлагается избирать главу города из числа кандидатов, представленных губернатором Ульяновской области. Предложения о кандидатурах на должность мэра будут вносить различные организации, затем специальная комиссия проверит документы кандидатов и предложит губернатору список из прошедших проверку. После этого глава региона должен будет в течение десяти дней предложить гордуме не менее двух кандидатов на должность мэра Ульяновска.