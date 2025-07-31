В Ульяновске предложили изменить порядок избрания мэра

САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Власти Ульяновской области вынесли на экспертизу законопроект, согласно которому губернатор региона сможет предлагать кандидатов на должность мэра областной столицы, следует из документов, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее кандидатов на должность мэра Ульяновска предлагала специальная комиссия, проводившая конкурсный отбор в формате собеседования.
Управление внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области вынесло законопроект с поправками на общественную и антикоррупционную экспертизу в среду. Экспертные заключения будут приниматься до 5 августа.
Согласно законопроекту, думе Ульяновска предлагается избирать главу города из числа кандидатов, представленных губернатором Ульяновской области. Предложения о кандидатурах на должность мэра будут вносить различные организации, затем специальная комиссия проверит документы кандидатов и предложит губернатору список из прошедших проверку. После этого глава региона должен будет в течение десяти дней предложить гордуме не менее двух кандидатов на должность мэра Ульяновска.
Если дума Ульяновска не изберет мэром ни одного из предложенных кандидатов, то организации в течение 20 дней могут внести губернатору новые кандидатуры на должность главы города.