Путин подписал закон о внесудебном взыскании долгов по налогам

На то, чтобы принять решение о взыскании задолженности и направить его гражданину, у налоговиков будет шесть месяцев с даты истечения срока исполнения требования об ее уплате. Направляться оно будет через личный кабинет налогоплательщика или портал «Госуслуги», а если это невозможно, то по почте заказным письмом. При этом физлицо в любой момент до взыскания сможет оспорить указанные в налоговом уведомлении суммы, подав заявление о перерасчете или жалобу.