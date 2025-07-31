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У жителей двух районов Калининграда отключат горячую воду

«Калининградтеплосеть» назвала даты проведения профилактических работ на РТС «Северная».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

МП «Калининградтеплосеть» напомнила потребителям самой крупной городской РТС «Северная» о грядущих профилактических работах. Они начнутся с 13 августа и продлятся две недели.

«По возможности некоторые строения будут переключать на другие РТС», — пообещали в администрации.

За эти 14 дней рабочие постараются по максимуму успеть заменить обветшалые теплотрассы, в том числе по улице Горького. После того, как работы на теплосетях будут завершены, закончат и оставленный участок дороги на улице Озерова. После того как теплоэнергетики уйдут с объекта, там уложат новое дорожное покрытие.