У жителей двух районов Калининграда отключат горячую воду

За эти 14 дней рабочие постараются по максимуму успеть заменить обветшалые теплотрассы, в том числе по улице Горького. После того, как работы на теплосетях будут завершены, закончат и оставленный участок дороги на улице Озерова. После того как теплоэнергетики уйдут с объекта, там уложат новое дорожное покрытие.