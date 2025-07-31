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В Иркутске кардиохирурги впервые установили протез вместо аортального клапана

Операцию провели 14-летнему подростку с врожденным пороком сердца.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской детской областной больнице кардиохирурги впервые провели операцию по установке механического протеза взамен аортального клапана. Об этом КП-Иркутск стало известно из телегам-канала губернатор Приангарья Игоря Кобзева.

— Операцию выполнили 14-летнему мальчику с врожденным пороком сердца. Оно работал с удвоенной нагрузкой. Подъем по лестнице для пациента было настоящим испытанием, — уточнили врачи.

Теперь внутри мальчика живет высокотехнологичный протез из титана и углеволокна, который прослужит несколько десятилетий. После реабилитации подросток сможет вести активный образ жизни и заниматься спортом. Такие протезы стали доступны в ИГОДКБ благодаря новому оборудованию, установленному в открывшемся в 2024 году современном кардиоотделении.