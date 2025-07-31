В Иркутске кардиохирурги впервые установили протез вместо аортального клапана

В Иркутской детской областной больнице кардиохирурги впервые провели операцию по установке механического протеза взамен аортального клапана. Об этом КП-Иркутск стало известно из телегам-канала губернатор Приангарья Игоря Кобзева.
— Операцию выполнили 14-летнему мальчику с врожденным пороком сердца. Оно работал с удвоенной нагрузкой. Подъем по лестнице для пациента было настоящим испытанием, — уточнили врачи.
Теперь внутри мальчика живет высокотехнологичный протез из титана и углеволокна, который прослужит несколько десятилетий. После реабилитации подросток сможет вести активный образ жизни и заниматься спортом. Такие протезы стали доступны в ИГОДКБ благодаря новому оборудованию, установленному в открывшемся в 2024 году современном кардиоотделении.