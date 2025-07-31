В Иркутске кардиохирурги впервые установили протез вместо аортального клапана

Теперь внутри мальчика живет высокотехнологичный протез из титана и углеволокна, который прослужит несколько десятилетий. После реабилитации подросток сможет вести активный образ жизни и заниматься спортом. Такие протезы стали доступны в ИГОДКБ благодаря новому оборудованию, установленному в открывшемся в 2024 году современном кардиоотделении.