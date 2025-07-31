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Двух кандидатов зарегистрировали на губернаторские выборы в Ростовской области

Юрий Слюсарь и Юрий Климченко официально стали кандидатами на пост губернатора Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двух претендентов на пост губернатора зарегистрировали в качестве кандидатов на предстоящие выборы. Решение было принято в донском Избиркоме после рассмотрения представленных документов.

На выборы официально допустили действующего врио главы региона Юрия Слюсаря (партия «Единая Россия») и Юрия Климченко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Напомним, изначально о намерении участвовать в губернаторских выборах заявили пять человек. Кроме двух уже указанных кандидатов, документы также подали депутат Госдумы Евгений Бессонов (КПРФ) и Сергей Косинов («Справедливая Россия — Патриоты за Правду»). Известно, что в Избирком обращался и координатор регионального отделения ЛДПР Денис Фраш.

Напомним, прием в документов в донской избирательной комиссии продлится до 1 августа. Выборы главы региона пройдут в период с 12 по 14 сентября 2025 года.

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