«Сказать больше нечего?»: фразы, которые раздражают зумеров

Подобные высказывания могут мгновенно демонизировать технологии, без учета их неотъемлемой роли в современной жизни. Поколение Z выросло в эпоху интернета и технологий, почти с детства у них есть гаджеты. Поэтому зумеры воспринимают цифровую среду как естественное продолжение реальности. Для них смартфон — это не роскошь и не игрушка, а инструмент общения, самообразования, творчества и даже заработка. Когда кто-то с укоризной говорит «Ты все время в телефоне», для зумера это звучит как упрек за то, что он дышит воздухом.