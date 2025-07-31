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В Усть-Кишерти появилось организованное место отдыха на Сылве

Пляж на Сылве обустроен по региональному проекту «Комфортный край».

Пляж на Сылве обустроен по региональному проекту «Комфортный край». Его отдельное направление «Наша улица» позволило почти полностью профинансировать работы. Вклад регионального бюджета составил 4,4 млн при общей стоимости проекта 5 млн рублей.

На берегу реки в селе Усть-Кишерть появились беседки, теневые навесы, шезлонги, скамейки, санитарные модули, оборудование для детской и спортивной площадок. Организовано дежурство спасателей.

В этом году на благоустройство и обеспечение безопасности на традиционных неорганизованных пляжах краевой бюджет выделяет 137 млн рублей. Эти средства получат 27 муниципалитетов Прикамья.