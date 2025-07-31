Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область закупила более 10 тысяч новых контейнеров для мусора

Приобрели 10 тысяч мусорных контейнеров для муниципалитетов Ростовской области.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Сначала года в Ростовской области приобрели более 10 тысяч новых мусорных контейнеров для муниципалитетов. До конца лета планируется закупить еще тысячу контейнеров для Шолоховского района и города Шахты. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— Контейнеры уже установлены в Боковском, Веселовском, Милютинском, Каменском, Усть-Донецком, Шолоховском, Морозовском районах, а также в городах Новошахтинск, Гуково и Каменск-Шахтинский, — объяснил Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что работа по улучшению системы сбора мусора продолжается. В Веселовском районе возведено 12 новых площадок, в Боковском районе реконструировано 117 существующих площадок, а в Морозовском районе — пять площадок.