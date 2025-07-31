Ростовская область закупила более 10 тысяч новых контейнеров для мусора

Сначала года в Ростовской области приобрели более 10 тысяч новых мусорных контейнеров для муниципалитетов. До конца лета планируется закупить еще тысячу контейнеров для Шолоховского района и города Шахты. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.