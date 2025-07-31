Ростовская область закупила более 10 тысяч новых контейнеров для мусора

Сначала года в Ростовской области приобрели более 10 тысяч новых мусорных контейнеров для муниципалитетов. До конца лета планируется закупить еще тысячу контейнеров для Шолоховского района и города Шахты. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
— Контейнеры уже установлены в Боковском, Веселовском, Милютинском, Каменском, Усть-Донецком, Шолоховском, Морозовском районах, а также в городах Новошахтинск, Гуково и Каменск-Шахтинский, — объяснил Юрий Слюсарь.
Глава региона отметил, что работа по улучшению системы сбора мусора продолжается. В Веселовском районе возведено 12 новых площадок, в Боковском районе реконструировано 117 существующих площадок, а в Морозовском районе — пять площадок.