«Этих не хотим, хотим вот этих». Лукашенко объяснил помилование ряда заключенных в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил помилование ряда заключенных, сообщила пресс-служба президента.
Белорусский лидер на совещании с дипломатами обратил внимание на недавнее помилование ряда осужденных после переговоров с представителями США. И заметил, что после этого «вопли дикие поднялись» среди беглых, которым не нужны лишние рты.
— Потому что, если мы кого-то освобождаем, условие одно, кто бы меня об этом ни просил (в основном американцы): хотите — пожалуйста, забирайте, вывозите. Нашим беглым это надо? — прокомментировал он.
Здесь же Лукашенко сказал, что на переговорах было предложено другой стороне передать и несколько тысяч других осужденных за различные преступления.
— В последний раз сказал: «Хотите — мы вам и этих добавим». — «Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих», — рассказал президент Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что последний освобожденный «сиделец» взбудоражил там всю «малину» из-за своей пророссийской позиции. И напомнил, что оппозиция делала ставку на всех в 2020-м только с целью захвата власти, считая, «потом, мол, разберемся». Но белорусский лидер отметил, что в политике так не бывает.
— Власть могут захватить, как они ставку делали на идиотов и подонков, и они могут остаться у власти. Но они думали по-другому, — подчеркнул лидер республики.
Еще Лукашенко сказал, что изначально он был категорически против обмена, но его этому научили американцы, прямо сказавшие на переговорах.
— На переговорах они прямо об этом говорили. Я говорю: «Ребята, это вы меня к этому сподвигли. Хотите — забирайте. Что взамен?» — «Мы подумаем». — Идите думайте, — добавил белорусский президент.
А резюмируя, сказал также, что содержание осужденных недешево стоит, поэтому в Беларуси не считают нужным их здесь кормить бесплатно и одевать.
Также Александр Лукашенко сказал послам Беларуси выбросить все «шальное» из головы.
Еще президент заявил, что Беларусь не может просто уйти и отвернуться от рынка ЕС.