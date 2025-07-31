«Этих не хотим, хотим вот этих». Лукашенко объяснил помилование ряда заключенных в Беларуси

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что последний освобожденный «сиделец» взбудоражил там всю «малину» из-за своей пророссийской позиции. И напомнил, что оппозиция делала ставку на всех в 2020-м только с целью захвата власти, считая, «потом, мол, разберемся». Но белорусский лидер отметил, что в политике так не бывает.