Самарская область представила туристический потенциал в Санкт-Петербурге

30 июля в Санкт-Петербурге прошла презентация туристического потенциала Самарской области в «Невской ратуше». Мероприятие поддержали Комитет по развитию туризма, Городское туристско-информационное бюро и министерство туризма региона.
Участники из Санкт-Петербурга познакомились с туристическими маршрутами, возможностями активного отдыха, гастрономическими традициями и природными достопримечательностями Самарской области.
Санкт-Петербургские туроператоры заинтересовались сотрудничеством, отметив потенциал региона для пляжного отдыха на Волге в Самаре и Тольятти.
Ранее мы писали, что в самарские учёные создали алгоритм для точного отображения вен под кожей.
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