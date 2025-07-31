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Самарская область представила туристический потенциал в Санкт-Петербурге

30 июля в Санкт-Петербурге прошла презентация туристического потенциала Самарской области в «Невской ратуше».

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

30 июля в Санкт-Петербурге прошла презентация туристического потенциала Самарской области в «Невской ратуше». Мероприятие поддержали Комитет по развитию туризма, Городское туристско-информационное бюро и министерство туризма региона.

Участники из Санкт-Петербурга познакомились с туристическими маршрутами, возможностями активного отдыха, гастрономическими традициями и природными достопримечательностями Самарской области.

Санкт-Петербургские туроператоры заинтересовались сотрудничеством, отметив потенциал региона для пляжного отдыха на Волге в Самаре и Тольятти.

Ранее мы писали, что в самарские учёные создали алгоритм для точного отображения вен под кожей.

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